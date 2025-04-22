Загарбники завжди використовують свою символіку для "переписування" простору.

Російські загарбники розвісили вздовж розбитих війною вулиць міста Бахмут "побєдоносні" плакати до 9 травня.

Відео з понівеченого повномасштабним вторгненням міста опубліковані в одному з проросійських Telegram-каналів. На ньому можна побачити вщент зруйновану вулицю, розбиті домівки та купи сміття. Над усім цим височіють рекламні щити з написами "80 лет великой победе" та "Гордимся победой! 1945-2025".

Крім того, загарбники намалювали на кожному стовпі свій прапор, а також повісили прапор Радянського Союзу. Автор відео демонструє все це зі словами про безсумнівну перемогу:

Відео дня

"Наближаємо перемогу. Усе ближче й ближче".

Російська окупація

Нагадаємо, Бахмут став епіцентром однієї з найзапекліших битв сучасної історії. Бої за місто тривали з серпня 2022 року до травня 2023 року, коли українські сили були змушені відступити.​

Згідно з різними оцінками, близько 80% будівель у Бахмуті було знищено або серйозно пошкоджено внаслідок російського вторгнення.

Як відомо, Росія систематично використовує символіку РФ та Радянського Союзу в окупованих українських містах як інструмент пропаганди та символічного "переписування" простору.

Вас також можуть зацікавити новини: