Окупанти відпустили з полону міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова.
Про це повідомляється на сайті Бериславської міської ради.
"Вчора близько 11 години міського голову Берислава Олександра Шаповалова відпустили з полону. Це були 16 довгих та тяжких днів для всіх", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мер зараз перебуває вдома та намагається повернутись до нормального життя. Його здоров’ю нічого не загрожує.
"Зазвичай, люди, які пережили полон, мають ускладнення хронічних захворювань та потребують немедичної допомоги", - додали у мерії.
Як повідомляв УНІАН, представники збройних сил РФ викрали міського голову Берислава, а також місцевого активіста, які відмовилися співпрацювати з окупантами.