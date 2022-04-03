Міський голова перебував у полоні 16 днів.

Окупанти відпустили з полону міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова.

Про це повідомляється на сайті Бериславської міської ради.

"Вчора близько 11 години міського голову Берислава Олександра Шаповалова відпустили з полону. Це були 16 довгих та тяжких днів для всіх", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мер зараз перебуває вдома та намагається повернутись до нормального життя. Його здоров’ю нічого не загрожує.

"Зазвичай, люди, які пережили полон, мають ускладнення хронічних захворювань та потребують немедичної допомоги", - додали у мерії.

Як повідомляв УНІАН, представники збройних сил РФ викрали міського голову Берислава, а також місцевого активіста, які відмовилися співпрацювати з окупантами.

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