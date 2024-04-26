У військовій доктрині Мінськ згадав Україну і "колективний Захід".

Білорусь оновила військову доктрину, додавши можливість надання допомоги союзникам. Йдеться, зокрема, про відправку військових.

"Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, зокрема спрямуванням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки", - вказується у документі.

Як написано у доктрині, РБ розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, до якої входить РФ, як зазіхання загалом і "буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, що перебувають у її розпорядженні". також є пункт про допомогу країні-члену ОДКБ в разі агресії проти неї.

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У військовій доктрині Мінськ згадав і Україну. Зокрема, Білорусь вважає, що "колективний Захід" спровокував "військовий конфлікт" в Україні і створив на найближчу перспективу осередок напруженості біля кордонів Білорусі.

"Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників за рахунок Польщі та інших країн НАТО. Ці тенденції підвищують ймовірність залучення Республіки Білорусь у міжнародний збройний конфлікт", - написано у документі.

Війна в Україні - участь Білорусі

На початку 2024-го майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман попередив, що вороги можуть спробувати атакувати з Білорусі Київську, Сумську та Чернігівську області.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зазначив, що в разі вступу в протистояння з українцями, білоруси не змогли б закрити лінію фронту, що виникла. Лукашенко стверджує, що "найпростіше рішення - завтра "Іскандер" поставив на позицію, впихнув туди ракету..., і високоточна зброя полетіла в Київ".

"Це найпростіше, але треба розуміти наслідки. Не забувати, що у нас пів країни перебуває в радіусі 100 кілометрів від Києва, зокрема й Мозирський НПЗ, який, на щастя, сьогодні працює без перебоїв модернізований...", - поділився він.

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