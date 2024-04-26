За його словами, "ми вже однозначно не програли", адже росіянам так і не вдалося здійснити прорив у Київ.

Україна вже не програла війну, адже росіяни не стоять під Львовом. Втім, деякі просування по лінії фронту у ворога все ж є.

Про це в інтерв'ю фотографам-документалістам Владі та Костянтину Ліберовим заявив оборонець Маріуполя, азовець Микола Кущ "Фрост". Військовий був одним із тих, кого з полону обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука. Він пригадав емоції, коли командування оголосило про наказ йти в полон.

"У мене, коли сказали про це, отак от просто все в один момент опустилось, упало. Адже ми ще за день до того відбивали штурм. Ще й нормально так його відбили. У мене в той день був прямо такий приплив моралі, типу, що нічого ж собі, – ми ще ж можемо і місяць, і два стояти, мені так здавалось", - пригадав воїн.

Однак росіяни зносили "під нуль" завод "Азовсталь". Була гостра проблема у фортифікаціях та харчуванні.

Зараз "Фрост" вважає, що рішення йти в полон було правильним. Але воїн вийшов з полону через чотири місяці. Натомість деякі оборонці Маріуполя й досі там. Більшість з них навряд чи погодиться, що наказ про полон був правильним.

"Знаючи, що було з хлопцями, які вийшли навіть через рік, навіть вони говорять: я б краще петляв би полями-лісами, намагався якось вийти. І враховуючи те, що людям обіцяли так само чотири місяці – й вони сидять там досі... Повірте, там багато кого, я впевнений, уже немає. І я знаю про спроби суїциду там, і я впевнений, що декому вже це вдалося. І я впевнений, що я б скоріш за все щось подібне зробив, якби я відправився на якийсь там Таганрог чи ще подібну якусь історію. І мені просто пощастило. Тепер я можу казати, що так, це було правильне рішення умовно, тому що я потрапив у ті 200 чи скільки нас там було щасливчиків, які через чотири місяці вийшли", - сказав "Фрост".

Щодо актуальної ситуації на фронті, Микола зазначив, що є одна хороша новина.

"Незважаючи на ситуацію – у людей ще вистачає морального духу стояти далі", - сказав "Фрост".

На уточнювальне питання, чи "надовго нас вистачить", воїн відповів: "Не знаю. Говорю за наш підрозділ, що ще на якийсь час вистачить".

"Фрост" наголосив, що Україна вже не програла війну, адже столиця не окупована, а російські окупанти мають порівняно невеликі успіхи вздовж фронту.

"Ми її вже однозначно не програли. Тому що програти війну – це коли б вони зайшли в Київ, зайняли б його. В моєму розумінні – це було б, коли вони вже під Львовом опинилися б. Тому ми вже у будь-якому разі не програли. Так, по фронту потроху де-не-де вони просуваються, але все одно – якихось там великих міст вони взяти не змогли", - сказав військовий.

"Азовсталь" - що відомо

Близько двох місяців захисники "Азовсталі" в Маріуполі у важких умовах тримали оборону, що не дозволило росіянам рухатися на інших напрямках. Росіяни щодня били по території "Азовсталі" ракетами, бомбами, артилерією і з танків, проводячи наземні атаки і штурми.

16 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що відданий наказ командирам підрозділів, що знаходяться на "Азовсталі" зберегти життя особового складу. Українські військові здалися в полон за наказом, під обіцянку, що росіяни збережуть їм життя і повернуть додому в рамках обміну.

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