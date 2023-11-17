РФ кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато.

На Авдіївському напрямку минулої доби було "дуже гаряче". Російські окупаційні війська намагаються штурмувати промзону міста.

"Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити, декілька днів поспіль намагається штурмувати промку (промзону, - УНІАН), кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато", — заявив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш у п’ятницю, 17 листопада, в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, наразі ворожим військам нічого не вдається, але вони тиснуть. Барабаш додав, що хоча на позиціях гаряче, у самому місті вночі було більш-менш спокійно.

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Ситуація в районі Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка з трьох сторін перебуває в напівоточенні росіян.

За прогнозом британської розвідки, окупанти зазнають значних втрат, якщо спробують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод. Говорячи про спроби ворога захопити Авдіївський коксохімічний завод, Барабаш зазначив, що в цьому логіки немає.

"Це певна пастка, а терикон – це сіра зона, де вони зараз б’ють артою, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурмові дії, але проривів немає, наші воїни мужньо боронять", - зазначив Барабаш.

Нещодавно окупант показав "братську могилу РФ" під Авдіївкою.

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