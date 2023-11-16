РФ майже напевно намагається взяти місто в кліщі, попередили у західній розвідці.

Російські окупанти зазнають значних втрат, якщо спробують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. "Впродовж останнього тижня російські сили продовжували атаки в напрямку навколишніх сіл біля... міста Авдіївка у Донецькій області. Росія майже напевно намагається взяти місто в кліщі чи оточити його", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, битва за Авдіївку триває вже майже 10 років. Це місто має політичне значення для Росії, враховуючи близькість до міста Донецьк.

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"Імовірно, що останні просування наблизили російські сили до контрольованого українцями Авдіївського коксохімічного заводу, розгалуженого промислового комплексу, який виробляє кокс і різні хімічні речовини", - йдеться у повідомленні.

Цей завод займає ключову тактичну позицію на північ від міста і розташований біля головної дороги до Авдіївки. Як зазначають у розвідці, якщо російські загарбники захоплять завод, забезпечувати Авдіївку необхідними постачаннями стане дедалі складніше для України.

"Однак промисловий об'єкт забезпечує Україну локалізованою оборонною перевагою, і російські сили, імовірно, зазнають значних втрат в особовому складі, якщо спробують штурмувати завод", - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Водночас українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Вчора, 15 листопада, марними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області - там українські воїни відбили 18 атак.

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