Окупантів в місті немає.

Місто Часів Яр Донецької області продовжує залишатись під контролем Збройних сил України, попри те, що війська РФ прагнуть захопити його до 9 травня.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. За його словами, місто тримається.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, і зокрема, на Часів Яр. Але ситуація повністю контрольована підрозділами Сил оборони. Противника в місті немає. Штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів розвідувального і ударного типу, і артилерії. Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як і ФАБами, так і КАБАми цивільну інфраструктуру й позиції наших захисників по всій лінії оборони", - сказав Волошин.

Окупанти щільно й на постійній основі застосовують артилерію: як ствольну, так і реактивні засоби ведення вогню. Волошин стверджує, що на східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилася, але ЗСУ контролюють ситуацію. В районі відповідальності військ "Хортиця" найгарячішими напрямками є Бахмутський та Авдіївський напрямки.

"Ворожа армія не припиняє спроб й надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи, при цьому, усі види озброєння і артилерії, танки, безпілотники різних типів, а також використовує авіацію для нанесення КАБАми і ФАБами ударів, щоб досягти своєї мети. Мета у них одна єдина - це вихід на адмінкордони Донецької області", - сказав Волошин.

Він зазначив, що впродовж минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень на усьому фронті, але більша частина боїв припала саме на зону військ "Хортиця".

Так, українські воїни відбили 28 атак поблизу населених пунктів Білогорівка, Спірне, Верхньокам'янське, Кліщіївка і Іванівське (Бахмутський напрямок)."На цьому напрямку окупанти проводять активні штурмові дії із залученням як бронетехніки, так і особового складу. Вони активно застосовують велику кількість штурмових груп з піхотою на броньованій техніці", - сказав Волошин.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 32 атаки в районі населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Ясногородівка та Невельське.

Росія хоче захопити Часів Яр для подальшого наступу

Окупанти не полишають спроб захопити Часів Яр. Місто їм потрібне для подальшого наступу на Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівку. На цьому напередодні наголошував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він казав, що війська РФ намагається перехопити ініціативу із флангів. Особливо це помітно в районі Іванівського, Андріївки, Кліщіївки.

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