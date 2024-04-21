Також видання зазначило, що окупантам уже вдалося захопити частину Красногорівки.

У ЗСУ не залишилося засобів ППО в районі Часового Яру. Крім того, окупанти зайняли 30% міста Красногорівка.

Як зазначив експерт BILD Юліан Репке, вивчивши одне з відео з місця боїв, російський штурмовик Су-25 атакував Часів Яр, пролетівши над селом Іванівське, за яке йдуть бої. Літак летів на низькій висоті з боку Бахмута і наблизився до позицій ЗСУ менш ніж на 3 км і випустив теплові пастки. Але спроб збити російський штурмовик не було, і він полетів назад у бік Бахмута.

Репке назвав це відео "драматичним". "Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали з ПЗРК", - вказав аналітик.

Відео дня

Він зазначив, що вважалося нібито на озброєнні ЗСУ перебувають тисячі американських ПЗРК Stinger та їхніх аналогів часів СРСР. "Але, здається, вони закінчилися. Дуже тривожно, що в України, очевидно, не залишилося зенітних ракет, щоб оборонятися тут", - зазначив Рьопке.

Крім того видання повідомило, що російські окупанти зайняли 30% міста Красногорівка. Рєпке нагадав, що раніше росіяни успішно застосували там "танк-черепаху", завдяки чому їм вдалося увійти в місто. А до теперішнього часу, за даними аналітика, вони контролюють уже 30% його території.

Зазначається, що окупанти нещадно обстрілюють багатоповерхові будинки в центрі Красногорівки, які залишаються під контролем ЗСУ. При цьому використовується не тільки авіація, а й самохідні 240-мм міномети "Тюльпан".

Ситуація в районі Часового Яру

Британська розвідка проаналізувала тактику окупантів під час штурму Часового Яру. Британська розвідка зазначила, що хоча Часів Яр - місто, яке захищають висоти, російські сухопутні війська все ж досягають повільного прогресу в цьому районі.

Раніше сьогодні представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що місто Часів Яр Донецької області продовжує залишатися під контролем Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: