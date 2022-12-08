Держсекретар зазначив, що цілями Путіна стали найбільш вразливі верстви українців.

Президент РФ Володимир Путін використовує зиму як зброю і внаслідок атак росіяни зруйнували більше третини енергосистеми України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Голос Америки.

"Президент Путін намагається використати зиму як зброю. Росія зруйнувала більше третини енергосистеми, зануривши найбільш вразливе населення України в холод, темряву із настанням морозів. Родини, літні люди, люди з обмеженими можливостями - всі є цілями", - заявив Блінкен під час спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ Швеції та Фінляндії.

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На зустрічі Блінкена з міністрами закордонних справ Фінляндії Пеккою Гаавісто і Швеції Тобіасом Біллстомом крім іншого обговорювалися також нагальні потреби України. Союзники наразі мобілізують підтримку приватного сектору для України, сказав Гаавісто.

"Фінляндія готова підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зауважив Гаавісто і додав, що країна вже затвердила 10 пакетів допомоги для України.

Сьогодні ж Міністерство енергетики США обговорює підтримку України з представниками американських компаній.

Під час прес-конференції Блінкен ще раз наголосив, що Путін зазнає провалу у війні проти України.

"Президент Путін зазнав поразки на полі бою, провалився в захопленні землі на півдні та сході, провалився в намірах стерти українські кордони, ідентичність та народ України, його стійкість", - сказав він.

Крім того, Блінкен зазначив, що готовність Швеції та Фінляндії вступити до НАТО свідчить, що Путін не зміг послабити Альянс.

"Він лише зробив НАТО сильнішим і більшим", - зазначив держсекретар.

Удари по інфраструктурі України

Росіяни здійснили масовані ракетні обстріли української енергетичної інфраструктури 10, 22 і 31 жовтня. Тоді було зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

15 листопада Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України, а вже 23 листопада знову завдала удару.

Аналітик Королівського інституту оборонних досліджень Майкл Кларк вважає, що Росія планує кілька "досить великих повітряних атак" по Україні.

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