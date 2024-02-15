За словами українських військових, це лише питання часу, коли їм доведеться здати місто.

Зруйнований коксохімічний завод, який колись був опорою економіки на східному Донбасі, ймовірно, стане останньою українською фортецею в Авдіївці, за яку ведуться бойові дії з 2014 року. Про це пише The Washington Post.

За словами українських військових, це лише питання часу, коли їм доведеться здати місто - сили вже відступили з деяких позицій, оскільки росіяни почали швидко просуватися.

"Авдіївка потенційно є першим критичним випробуванням для нового головнокомандувача України генерал-полковника Олександра Сирського, якого минулого тижня призначив президент Володимир Зеленський і який має вирішити, як і коли визнавати поразку та відступати", - пише видання.

На думку авторів статті, захоплення Авдіївки ознаменувало б найважливішу перемогу Москви на полі бою після провалу українського контрнаступу минулого року, і було б "найяскравішим свідченням того, що російські війська відновлюють ініціативу, оскільки Києву не вистачає солдатів, зброї, боєприпасів, морального духу та грошей".

"Авдіївка має для Росії більше стратегічне значення, ніж Бахмут. Витіснення українців з міста Донецька та його житлових районів, які, як стверджує президент Росії Володимир Путін, регулярно обстрілюють українські війська, може підняти настрій московських військ", - ідеться у матеріалі.

Оборона Авдіївки - останні новини

ЗСУ ймовірно мають резерви для оборони Авдіївки. Про це заявив експерт Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, ситуація на Авдіївському напрямку дещо краща, ніж про неї повідомляють окремі джерела.

Раніше в ЗСУ розповіли про альтернативи на випадок, якщо основний шлях в Авдіївку буде перерізано.

Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що Сили оборони дотримуються концепції, щоб захищати населені пункти, але "не тримаємо купи каміння, купи обгорілого заліза, які залишалися на наших позиціях".

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