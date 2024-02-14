За словами Івана Киричевського, ситуація на Авдіївському напрямку дещо краща, ніж про неї повідомляють окремі джерела.

Знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про те, що в ЗСУ ймовірно є резерви для оборони Авдіївки. Таку думку в ефірі Еспресо висловив експерт Defense Express Іван Киричевський.

Коментуючи епізод про знищиння колони, яка мала йти на підкріплення окупантам біля Авдіївки, він зазначив, що "з бойовою успішністю наших військ там набагато краще, ніж зазвичай заведено коментувати".

"Оскільки до цього ми могли зустріти в західних джерелах те, що на Авдіївському напрямку в нас дуже великий дефіцит боєприпасів і немає чим утримувати лінію оборони. Також й те, що наші бригади, які туди перекидали для підкріплення, є ледь не останнім резервом, який в нас є", - сказав Киричевський.

При цьому, за його словами, ситуація на Авдіївському напрямку дещо краща для українських військових, ніж про неї повідомляють окремі джерела.

"Сама здатність наших військ провести глибинну розвідку для виявлення перекидання ворожих резервів і потім знищити їх, виглядала б малоймовірною. Втім, нашим військам вдалось це зробити. Відповідно, можемо обережно припускати, що певні резерви для оборони Авдіївки у нас є. Звісно, це не ті резерви, які можна витрачати нескінченно, але ситуація зараз виглядає дещо краще, ніж про неї заведено говорити", - додав експерт.

Оборона Авдіївки - останні новини

В ЗСУ розповіли про альтернативи на випадок, якщо основний шлях в Авдіївку буде перерізано. Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що Сили оборони дотримуються концепції, щоб захищати населені пункти, але "не тримаємо купи каміння, купи обгорілого заліза, які залишалися на наших позиціях".

Вас також можуть зацікавити новини: