Генерал-полковник зазначив, що контрнаступальні дії Сил оборони тривають

Українські захисники продовжують вибивати російських окупантів з Бахмута в Донецькій області. За місто-фортецю йдуть жорстокі бої.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав кадри запеклих боїв на Бахмутському напрямку.

"Бахмутський напрямок. Контрнаступальні дії сил оборони продовжуються. Це відео штурмових дій одного зі спецпідрозділів 10-ї гірничо-штурмової бригади"Едельвейс", - прокоментував генерал-полковник відео, яке оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

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На камеру зображений фрагмент штурму українськими захисниками позицій російських окупантів.

Бої за Бахмут - останні новини

Бої за місто-фортецю тривають вже майже рік. Бійці ЗСУ перемелюють переважаючі сили ворога і успішно утримують позиції, не дозволяючи росіянам значно просунутися.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що українські захисники перехопили тактичну ініціативу і домоглися успіхів в ході контратак 18 травня. ЗСУ вдалося на окремих ділянках просунутися на 1 км.

У свою чергу командир самохідної артилерійської батареї 30-ї окремої механізованої бригади Андрій Свирида повідомив, що інтенсивність боїв настільки велика, що всі прилеглі поля та околиці населеного пункту усіяні тілами російських загарбників.

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