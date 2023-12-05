До російського вторгнення в Україну у місті проживало 9 тис. людей.

Російські окупанти останнім часом повільно просуваються крізь руїни міста Мар'їнка Донецької області.

На це звернули увагу аналітики розвідки Великобританії. Аналітики підкреслили, що нинішні російські операції проти Мар'їнки є частиною осіннього наступу, метою якого є розширення контролю над рештою Донецької області

У зв'язку з цим в розвідці відзначили, що росіяни в даний час контролюють більшу частину міської забудови, а під контролем ЗСУ залишаються невеликі території на західній околиці Мар'їнки.

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У британській розвідці нагадали, що Мар'їнка була прифронтовим містом з 2014 року, і до російського вторгнення в Україну в ньому проживало 9 тис. осіб. Однак зараз, зазначили в розвідці, місто зруйноване повністю, про що свідчать кадри зйомки з дронів.

Ситуація в районі Мар'їнки

Останнім часом російські окупанти зосередили свої атаки на Авдіївці та Мар'їнці, які розташовані поблизу окупованого Донецька. З огляду на те, що Мар'їнка фактично повністю зруйнована, українські захисники ведуть оборону з руїн будинків. "Ворог досить сильно активізувався на цьому напрямку, постійно проводячи штурми позицій Сил оборони. Українські бійці героїчно стримують штурми, бездоганно виконуючи завдання", - розповів про ситуацію лейтенант ЗСУ, боєць "Легіону Свободи" Ігор Скляр.

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