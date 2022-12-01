Робота ракетно-артилерійських військ ЗСУ по логістичних ланцюжках російських окупантів настільки ефективна, що загарбники відтягують їх подалі від фронту.
Так, командувач угрупування військ загарбників в Україні Сергій Суровікін заборонив російським солдатам розвантажуватися/завантажуватися на залізниці менш ніж за 100 км від позицій Сил оборони України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
"За наявною інформацією, з урахуванням втрат... Суровікін наказав заборонити проведення будь-яких розвантажувально-завантажувальних робіт на залізничному транспорті на відстані менш як 100 км до лінії бойового зіткнення", – сказав він.
За словами посадовця, з початку повномасштабної війни завдано вогневої враження 34 пунктам управління, 47 складам ворога з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також більш ніж 100 районам зосередження живої жили окупантів.
Війна в Україні: останні новини
Як раніше повідомляв УНІАН, за минулу добу Збройні сили України уразили 7 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки (ОВТ), склад пально-мастильних матеріалів, а також п’ять інших важливих об’єктів противника.
З початку війни Російська Федерація втратила орієнтовно 89 тисяч 440 осіб військових.
Також стало відомо, що Росія готує новий масований удар по Україні. На це вказують супутникові знімки.