На думку держсекретаря США, звинувачення Путіна у воєнних злочинах можуть підірвати зусилля Трампа у переговорах щодо закінчення війни.

Державний секретар США Марко Рубіо оминув пряму відповідь на запитання, чи є російський диктатор Володимир Путін воєнним злочинцем. Про це стало відомо 21 травня під час слухань у Комітеті закордонних справ Палати представників, пише Bloomberg.

За інформацією видання, Рубіо натякнув, що звинувачення Путіна у воєнних злочинах в Україні "можуть підірвати зусилля" президента США Дональда Трампа у переговорах про припинення війни.

"Ми не можемо закінчити війну, не поговоривши з Путіним. Військові злочини, безсумнівно, були скоєні. І хто за це відповідає? Буде час і місце для цієї відповідальності, але зараз завдання полягає в тому, щоб покласти край війні", – заявив Рубіо у відповідь на запитання, чи є російський лідер воєнним злочинцем.

Відео дня

Також видання нагадало, що напередодні подібною була відповідь Рубіо на запитання, чому США не запроваджують жорсткіші санкції проти Росії за те, що вона не погодилася на заклик Трампа до припинення вогню.

"Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть розмовляти. І є цінність у тому, що ми можемо з ними поговорити та спонукати їх сісти за стіл переговорів", - пояснив він.

Крім того, на слуханнях Рубіо заявив, США не надавали Україні жодних військових гарантій в рамках угоди про корисні копалини.

"Жодних військових гарантій немає", - висловився він.

Позиція адміністрації США щодо війни в Україні

Після останньої телефонної розмови президента США з російським правителем Путіним Трамп заявив, що не запроваджуватиме санкції проти Росії, оскільки існує шанс на прогрес у переговорах щодо закінчення війни в Україні. Також він сказав, що вірить, ніби Путін хоче припинити "цю криваву баню".

Як писав Bloomberg, Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії, адже під час переговорів з ним російський президент намагався виграти час - і йому це вдалося, оскільки після телефонної розмови Трамп відмовився від вимог припинення вогню і погроз санкціями.

Вас також можуть зацікавити новини: