Віталій Саєнко

На думку головнокомандувача, Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що створена українськими захисниками у прикордонні Курської області Росії буферна зона зберігає актуальність і надалі.

Як повідомив Сирський у соціальній мережі Facebook, він під час робочої поїздки нагородив українських воїнів, які відзначилися у ході Курської операції.

"Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз", - наголосив Сирський.

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За його словами, кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами.

"Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка", - сказав Сирський.

Він додав, що Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі.

Ситуація в Курській області

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони досі зберігають присутність на Курщині та тримають певний плацдарм. Незважаючи на пропагандистські твердження росіян, їм так і не вдалося повністю вибити українські сили з Курської області. Водночас, росіяни намагаються продовжувати поширювати оманливі твердження про присутність ЗСУ на Курщині.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман відзначає, що існує три цілі для збереження присутності ЗСУ на Курщині. Зокрема, створення буферної зони, спроба зв'язати відносно великі сили російських сил саме в цих регіонах, і важливо, щоб війна була на території Росії.

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