У Генштабі не коментували цю інформацію.

Російська загарбницька армія окупувала селище на Донеччині, а також просунулася на території Сумської області.

Про це свідчить оновлена мапа українського аналітичного проєкту DeepState. Варто зазначити, що у Генеральному штабі Збройних сил України цю інформацію не підтверджували. За даними аналітиків, військам Російської Федерації вдалося захопити населений пукнт Зелене Поле:

"Ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Новосілки, Водолагів, у Локні та Біловодах".

Бої на Сумщині

Нагадаємо, раніше Москва заявила про намір створити так звану буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною. Кремлівський правитель Путін оголосив, що російські окупаційні війська вже виконують це завдання.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія прагне захопити місто Суми та частину Сумської області для створення буферної зони.

Під час зустрічі в Курській області голова Глушковського району Павєл Золотарьов запропонував Путіну захопити "щонайменше Суми", щоб унеможливити використання українською армією артилерії та дронів для ударів по території РФ.

Наразі російські війська намагаються просунутися вглиб Сумщини, їхні дії обмежуються штурмами окремих населених пунктів.

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