Проте в Україні потрібно замінити радянські системи ППО, вважає речник командування Повітряних сил.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував роботи ППО під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ. Він зазначив, що це "безпрецедентно класний результат".

Про це Ігнат розповів виданню "РБК-Україна".

За його словами, сьогодні працювали усі засоби захисту від ракет. Сили ППО показали чудовий результат.

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"Так, були і 100-відсоткові результати, коли 4 з чотирьох чи 7 із восьми збивали, 9 із 12-ти. Але за такого масового використання ракет такого високого відсотка не було, було 50-55%. А тут близько 80%. Це безпрецедентно класний результат. Працювали всі – засоби, вогневі групи, ЗРК, це результат їхньої роботи", - розповів речник.

Також Ігнат підкреслив, що Україні усе одно потрібно більше ППО. Адже нині ми маємо старі системи, тому їх треба замінити.

"Чи треба нам ще більше ППО? Нам потрібно, враховуючи все це, повністю замінити ППО. Те, що ми маємо – це радянські зразки. І не лише за технічним складом, а й за ракетами", - заявив Ігнат.

Нова ракетна атака РФ по Україні

Вранці 31 жовтня Росія знову почала масовану ракетну атаку по мирних містах України. Під час удару країна-агресорка пошкодила 18 об’єктів в 10 регіонах нашої країни.

Вже відомо, скільки РФ витратила на ракетні удари по Україні 31 жовтня. Країна-агресорка "злила" річний бюджет Єкатеринбурга. Згодом у Зеленського сказали, що необхідно Україні для 100% збиття російських цілей, а в Нацполіції розповіли про кількість постраждалих внаслідок рактного удару.

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