Ворог намагається обійти місто по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське.

Ситуація довкола міста Часів Яр Донецької області складна, але Сили оборони контролюють обстановку. Російської армії в населеному пункті немає.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телеканалу "Ми – Україна". Він наголосив, що ворог намагається обійти місто по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське.

"Російська окупаційна армія намагається за всяку ціну захопити селище Іванівське та околиці Богданівки і зайти до Часового Яру. Також вони продовжують штурмувати ці селища, але їм не вдається це зробити", – розповів речник.

Волошин додав, що ворог тактичного успіху в цих населених пунтках не має.

"Штурмові дії, звичайно, тривають. Ворог зосереджує і там, і там зусилля, розпорошується і намагається вирівняти всю лінію бойового зіткнення. Додатково безуспішно штурмує Андріївку та Кліщіївку", – додав представник ОСУВ "Хортиця".

Війна в Україні: це варто знати

DeepState повідомляє, що російські загарбники окупували Бердичі Донецької області. Ворог вивісив свій прапор-ганчірку на західних околицях населеного пункту.

Крім того, росіяни прорвалися і закріпилися в Очеретиному. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої, ситуація контролюється підрозділами Сил оборони, розповів він.

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