Як відомо, сили ППО збили 15 дронів із 20.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат оцінив наслідки нічної атаки дронів "Шахед". За його словами, обійшлося без критичних руйнувань.

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Також Ігнат прокоментував результат роботи ЗСУ: вночі було збито 15 із 20 безпілотників.

"Без критичних руйнувань… Ворог намагається, звичайно, вражати об’єкти критичної інфраструктури. Можливо, якісь військові об’єкти", - сказав Ігнат.

Речник пояснив, що деталі про дрони, які не змогли ліквідувати, свідомо не розголошуються. Аби ворог не мав розуміння, чи зміг ними кудись влучити.

За його словами, 15 збитих із 20 запущених дронів - це "чудовий результат", і українська протиповітряна оборона робить усе для того, аби наближати його до 100%.

Речник Повітряних сил також зауважив, що партнери України допомагатимуть посилити українську ППО.

Нічна атака "Шахедів" на Україну - головне про подію

Як повідомляв УНІАН, раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 19 листопада Україна вкотре опинилася під ворожою атакою дронів: було зафіксовано пуски 20 БПЛА типу "Shahed". Знищити вдалося 15 ворожих цілей.

Росія запускала дрони з півночі (Курська область). Сили ППО полювали на техніку у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що унаслідок атаки російських окупантів в Київській області було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих. Екстрені служби працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.

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