Екстрені служби та оперативні групи працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.

Унаслідок атаки російських окупантів в Київській області було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Він зауважив, що ворог другу ніч поспіль атакує область за допомогою безпілотників. Повітряна тривога тривала майже п’ять годин. На Київщині активно працювала протиповітряна оборона.

"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована", - написав Кравченко.

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Він додав, що усі екстрені служби та оперативні групи задіяні та працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.

Атака на Київ сьогодні вночі - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській міській військовій адміністрації заявили, що сили протиповітряної оборони вразили на території Києва та на підступах до столиці близько десятка ворожих цілей під час нічної атаки російських безпілотників. Інформація про постраждалих або критичні руйнування не надходила.

БПЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями за різними напрямками, одночасно постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

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