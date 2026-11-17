Опубліковане відео з камери ракети показує її політ безпосередньо перед ударом, після якого частина мосту обвалилася у воду.

Крилаті ракети "Фламінго" застосували для удару по Кримському мосту в ніч із 16 на 17 листопада. Про це повідомив Денис Штілерман, коментуючи опубліковане Антоном Геращенком відео з камери ракети.

На відеозаписі показано політ ракети безпосередньо перед ударом по мосту через Керченську протоку.

Напередодні атаки в тимчасово окупованому Криму оголошували попередження про ракетну небезпеку. Перше пролунало о 00:56, наступні – о 03:52 та 05:03.

Відео дня

Унаслідок удару частина Кримського мосту обвалилася у воду

Як повідомляв УНІАН, під час атаки арка судноплавного прольоту мосту разом із дорожнім прольотом обвалилася у воду.

Призначений Москвою голова анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив повторну атаку та заявив про зупинення руху транспорту мостом.

При цьому з'явилися нові знімки наслідків удару по мосту. Судячи з них, автомобільна частина повністю непридатна до використання, оскільки помітний суттєвий обвал дорожнього покриття, через що їздити ним неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: