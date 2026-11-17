Разом з аркою обвалилася частина дорожнього полотна

У ніч на 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом, внаслідок чого обвалилася одна з арок.

Близько опівночі в районі Керченського мосту пролунала серія потужних вибухів, повідомили Telegram-канал "Кримський вітер" та ASTRA. Зазначається, що місцеві повідомляли про вибухи та оголошення ракетної небезпеки.

Призначений Москвою голова анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив повторну атаку та заявив про зупинення руху транспорту мостом.

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За повідомленнями видання ASTRA, внаслідок атаки пошкоджена одна з мостових арок, але точний масштаб нових пошкоджень поки що не встановлений.

Що відомо про попередню атаку 16 листопада

Напередодні Кримський міст також зазнав атаки. Автомобільний рух перекривали майже на 17 годин. Увечері його відновили в реверсивному режимі.

Після першої атаки були зафіксовані пошкодження дорожнього полотна та деформація аркової конструкції. Російська сторона називала пошкодження незначними. Зокрема, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков визнав, що споруда постраждала.За словами Пєскова, після "атаки Збройних сил України" на мосту фіксуються "незначні ушкодження". Він також зазначив, що "робота над мостом продовжується".