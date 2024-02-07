Зараз у всіх областях нашої держави оголошено повітряну тривогу, є загроза повторних пусків з Ту-95 МС.

Російські окупанти запустили ракети по Україні, першу групу крилатих ракет було помічено в Сумській області. Повітряна тривога зараз у всіх областях України.

Ракети прямували в бік Полтавської області, про це повідомили Повітряні Сили збройних сил України. "Харків - в укриття!", - зазначалося у повідомленні. Згодом стало відомо, що швидкості цілі є в напрямку Павлограда. У Повітряних силах додали, що Харкову загрожує ворожа балістика. У Харкові лунали вибухи, є інформація про "приліт".

Потім у ЗСУ закликали сховатися в укриття жителів Полтави. Потім повідомили, що на Київ зі сходу летять ракети.

Відео дня

Крім того, росіяни атакують дронами типу "Шахед" Миколаївську область. За попередніми відомостями ворог запускав з літаків, зокрема, ракети Х-22.

Ракетний удар по Україні 7 лютого - що треба знати

7.09. Жителів Самбору закликали піти в укриття.

7.03. Кілька крилатих ракет продовжували рухатись у напрямку Києва, також маневрували на Львівщині та Хмельниччині.

6.56. Загроза для Вінницької області зберігається. Ракети південніше Вінниці кусом на захід. Крім того, крилата ракета у Львівській області.

6.55. Імовірні повторні пуски із Ту-95 з Каспійського моря.

6.54. Потужні вибухи під Києвом.

6.47. Харків зараз бомблять. Мер Ігор Терехов написав, що є інформація про влучання в нежитловий об'єкт.

6.46. Пусти Х-22, загроза для Харківської області.

6.45. Ракета рухається у напрямку Дніпропетровської області.

6.44. Крилаті ракети маневрують у Хмельницькій, Вінницькій і Черкаській областях.

6.39. Ракети у Харківській області.

6.38. Крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельницької області.

6.35. Ракета в Чернігівській області курсом на південний захід.

6.30. Крилаті ракети у небі над Вінницькою областю, південніше міста Вінниця.

6.25. За попередніми відомостями, у Кіровоградській області летить ракета Х-101/Х-555 супротивника.

6.23. Крилата ракета у Кіровоградській області, курс - на захід.

6.22. Кілька груп ракет на півдні Київської області, курсом на Вінницьку. Група ракет у Кіровоградській області рухалися на північний захід. Також була ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину.

6.16. Нова група ракет на Сумщині, летять курсом на Полтавщину.

5.47. У мережі повідомили про пуск ворожих ракет Х-22 у бік Херсонської/Миколаївської областей.

5.35. Відомий блогер Миколаївський Ванек у Telegram написав, що підтвердилися пуски ворогом ракет із літаків ТУ-95МС.