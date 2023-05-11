Компанію йому склав міністр юстиції країни.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон здійснив тест-драйв бойової машини піхоти CV 90, яку отримала Україна. Він "протестував" машину разом із міністром юстиції Гуннаром Стрьоммером.

Як повідомив Крістерссон в Instagram, БМП CV 90 тестували у місті Ерншельдсвік - рідному місті міністра юстиції Стрьоммера.

"Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер нарешті зміг показати своє улюблене рідне місто. Тут ми провели тест-драйв бойової машини виробництв Hägglund Combat Vehicle 90 – яку Швеція також передала Україні", – заявив Крістерссон.

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Він додав, що під час цієї поїздки він також випробував штучний інтелект, який може запобігати кібератакам.

CV 90 для України

Вперше про те, що Україна отримає БМП CV 90 сстало відомо взимку. У січні Швеція оголосила, що передасть українському війську близько 50 бойових машин CV 90.

Їхнє передання схвалив парламент країни у війському пакеті, схваленому в лютому. БМП вже прибули в Україну, за повідомленням шведської сторони. Окремо про постачання не повідомлялося.

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