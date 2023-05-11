Прем'єр Швеції протестував БМП, які отримала Україна / instagram.com/kristerssonulf

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон здійснив тест-драйв бойової машини піхоти CV 90, яку отримала Україна. Він "протестував" машину разом із міністром юстиції Гуннаром Стрьоммером.

Як повідомив Крістерссон в Instagram, БМП CV 90 тестували у місті Ерншельдсвік - рідному місті міністра юстиції Стрьоммера.

"Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер нарешті зміг показати своє улюблене рідне місто. Тут ми провели тест-драйв бойової машини виробництв Hägglund Combat Vehicle 90 – яку Швеція також передала Україні", – заявив Крістерссон.

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Крістерссон та Стрьоммер / instagram.com/kristerssonulf

Він додав, що під час цієї поїздки він також випробував штучний інтелект, який може запобігати кібератакам.

Крістерссон у БМП / instagram.com/kristerssonulf

CV 90 для України

Вперше про те, що Україна отримає БМП CV 90 сстало відомо взимку. У січні Швеція оголосила, що передасть українському війську близько 50 бойових машин CV 90.

Їхнє передання схвалив парламент країни у війському пакеті, схваленому в лютому. БМП вже прибули в Україну, за повідомленням шведської сторони. Окремо про постачання не повідомлялося.

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