Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.

Згідно з повідомленням ДБР у Telegram, подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Зазначається, що аварія сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання. Одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові. Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації.

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Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

Як повідомляється, окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.

Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.

На цей час встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.

Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Аварія Mirage-2000 на Волині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері стало відомо, що в Україні зазнав аварії винищувач Mirage-2000, переданий Францією. Пілоту вдалося катапультуватися та відвести літак подалі від житлової забудови. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що під час виконання польотного завдання сталася відмова авіаційної техніки.

За словами керівника управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, пілот спрацював професійно, але літак врятувати було неможливо.

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