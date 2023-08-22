Глава ГУР зауважив, що багато людей на півострові чекають на звільнення.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов загадково анонсував, що "днями" український народ "побачить", як у Криму знищують загарбників.

Про це він сказав у коментарі каналу ITV на центральній площі деокупованого Ірпеня після підняття кримсько-татарського прапора у переддень Кримської платформи перед мерією міста.

Як зазначив Буданов, що "є, на жаль, ті, що дуже бояться деокупації Криму, але є й багато людей, які чекають".

"І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите", – сказав він.

Деокупація Криму

Розмови про наближення деокупації Криму точаться вже кілька місяців. Наприкінці липня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ скоро будуть на території півострова. Експерти також переконані, що цей час наближається.

За даними ГУР українські громадяни, проукраїнськи налаштовані люди в Криму, які чекають на повернення законної влади, радіють звукам вибухів, бо це є сигналом про деокупацію.

Вас також можуть зацікавити новини: