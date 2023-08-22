Вцілілі бомбардувальники оперативно передислокували після цієї атаки.

Внаслідок атаки на аеродром "Сольці" в Новгородській області Росія втратила щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. З літака залишилося велике попелище.

Про це свідчать супутникові знімки від 21 серпня, опубліковані у Twitter Джозефом Демпсі – науковим співробітником оборонного та військового аналізу в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Про атаку на аеродром в місті Сольці стало відомо 19 серпня. Там спалахнула сильна пожежа, після чого міноборони РФ заявило, що стрілецькою зброєю відбили атаку "українського безпілотника". Потім окупанти визнали пошкодження одного літака, але не вказали, якого саме.

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Деякі ж джерела повідомляли, що пошкоджень від вогню зазнали два літаки Ту-22М3. Через день у мережі вже з’явилися фотографії палаючого такого бомбардувальника на російській авіабазі.

На опублікованих знімка із одного кута огляду видно, що 16 серпня на аеродромі стояло щонайменше шість літаків.

Тоді як 21 серпня там не залишилося жодного, а на місці одного - згарище.

"Здається, що Ту-22М3, які залишилися, були передислоковані після очевидної атаки", – пояснив аналітик.

Атака на "Сольці"

19 серпня стало відомо про атаку дрона на військовий аеродром Сольці у Новгородській області, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. У Міноборони РФ заявили, що в результаті пожежі пошкодження отримав один літак.

У той же час, на думку експертів, в Росії схильні занижувати втрати, так що пошкоджених літаків могло бути більше. За свідченнями очевидців, пошкоджено було щонайменше два літаки.

За даними ЗМІ, аеродром атакували агенти, що співпрацюють з українською військовою розвідкою. Знищено бомбардувальник Ту-22 М3, ще два літака отримали пошкодження.

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