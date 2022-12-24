Окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганщини на військові шпиталі.

19 грудня до облаштованого під військовий шпиталь хірургічного відділення районної лікарні у Старобільську Луганської області привезли близько 100 поранених російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області на військові шпиталі.

Відео дня

У Генштабі зауважили, що так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.

"19 грудня в місті Старобільськ до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Луганщині: головні новини

До середини листопада українська армія звільнила від російських загарбників 12 населених пунктів. Триває операція зі звільнення регіону.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська обстрілюють деокуповані населені пункти області, а на села скидають авіабомби.

Крім того, відомо, що у лікарнях Луганська збільшилася кількість поранених окупантів. Однак у них немає навіть найнеобхіднішого для поранених.

Нещодавно "прилетіло" у лігво окупантів в Алчевську. Внаслідок цього могло статися загоряння в районі складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: