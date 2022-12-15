За його словами, поки лінія фронту не посунеться, нормального життя на деокупованих територіях не буде.

Російські окупанти знищують деокуповані населені пункти Луганської області ракетами та авіабомбами.

Як розповів в ефірі національного телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, рашисти вдаються до терору цивільного населення.

"Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів. Ми вже звикли до мінометів, артилерії, але деокуповані населені пункти Луганщини обстрілюють ще й ракетами С-300. Скидають на села авіабомби, хоча на цих територіях немає жодних військових штабів чи розташувань. Ще нещодавно окупанти там були і бачили, що в цих селах є місцеві жителі", - розповів Гайдай.

Відео дня

За його словами, поки лінія фронту не посунеться, нормального життя на деокупованих територіях не буде.

"Маємо надію на стабілізацію безпекової ситуації, щоб наступного тижня "Укрпошта" могла привезти пенсії", - додав Гайдай.

Ситуація на Луганщині: що відомо

До середини листопада ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

Гайдай раніше казав, що окупанти стягнули в напрямку Сватового тисячі мобілізованих резервістів. Він сподівається, що підрозділи Сил оборони в кінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році – деокупувати всю територію Луганської області.