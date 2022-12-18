Горить там, де розташований склад ПММ.

У Алчевську (Луганська область) до російських окупантів "прилетіло".

Про це повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Внаслідок цього могло статися загоряння в районі складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників.

"Прилетіло. Місцеві пишуть, що горить приблизно там, де в орків розташований склад пально-мастильних матеріалів", - сказано в повідомленні.

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Що відбувається на Луганщині

Раніше повідомлялося, що до середини листопада українська армія звільнила від російських загарбників 12 населених пунктів.

Нещодавно у Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про ліквідацію російських окупантів неподалік Новоайдару.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські війська обстрілюють деокуповані населені пункти області, а на села скидають авіабомби.

Крім того, відомо, що у лікарнях Луганська збільшилася кількість поранених окупантів. Однак у них немає навіть найнеобхіднішого для поранених.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що нинішня ситуація у Луганській області дає підстави для стриманого оптимізму. Також він назвав напрямок, який, на його думку, є одним із пріоритетних щодо можливості успішного контрнаступу.

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