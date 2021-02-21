На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 20 лютого, російські бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських підрозділів немає.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав прицільний вогонь по українських позиціях з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї.

Поблизу Новгородського бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів. Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 21 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров