Росіяни у паніці покидають країну, оскільки не хочуть воювати проти України.

Дозволом на "часткову" мобілізацію керівництво Російської Федерації визнало, що ситуація для них є жахливою і чим далі, тим гірше.

Про це заявив військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін був змушений дати згоду на мобілізацію і визнати, що не може контролювати всього. Це важливо, і саме через це почалось протистояння у Кремлі. З самого початку було зрозуміло, що росіяни не підтримують мобілізацію. Півмільйона військовозобов’язаних росіян покинули країну, аби не бути мобілізованими, вони не хочуть битись за російську армію чи проти України", - пояснив Ходжес.

Відео дня

За його словами, всі бачили відео, на яких демонструються жахливі умови перебування російських мобілізованих та їхнє забезпечення.

"Вся ця система - результат довгих років корупції та некомпетентності. Але це сталося і це злочин, що ненавчені солдати будуть відправлені на війну. Путін просто розпоряджається їхніми життями, закидає тілами поле бою, щоб продовжувати війну. Йому все одно скільки людей можуть загинути, але це його метод продовження війни", - додав експерт.

Мобілізація в Росії 2022

21 вересня президент РФ Володимир Путін поставив оголосив, що в країні з цього ж дня стартує часткова мобілізація військових.

Мобілізувати мали лише тих військових, які перебували у запасі. Крім того, мобілізовані мали проходити навчання. Пізніше не раз повідомлялося, що повістки отримували не лише люди з військовим досвідом. Також є відомості, що людей без підготовки майже одразу відправляли на війну з Україною.

Очільник російського Міноборони Сергій Шойгу казав, що мобілізувати мали близько 300 тис. росіян. Однак за даними росЗМІ, кількість мобілізованих в Росії може перевищити 1 млн осіб.

Пізніше повідомлялося, що в РФ є серйозні проблеми із забезпеченням мобілізованих, зокрема, не вистачає зимової форми.

Як стало відомо, 14 жовтня "часткова" мобілізація у Росії повинна завершитися найближчим часом. До окупаційної армії держави-агресора призвали 222 тисячі чоловіків.

Днями британська розвідка заявила, що на всіх мобілізованих росіян не вистачає бронежилетів.

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