В РФ агітують строковиків переходити на контрактну службу.

Через проблеми із забезпеченням один із підрозділів мобілізованих росіян прибув до України - місто Пологи Запорізької області - частково у цивільному одязі.

Про йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"У російських збройних силах продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту Росії розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу", - розповіли у Генштабі.

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Зокрема, військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.

"Залишається проблемним й питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг", - йдеться у зведенні.

Мобілізація в Росії 2022 - це треба знати

21 вересня президент РФ Володимир Путін поставив росіян перед фактом - сказав, що в країні з цього ж дня стартує часткова мобілізація військових.

Мобілізувати мали лише тих військових, які перебували у запасі. Крім того, військові ще мали проходити навчання. Пізніше не раз повідомлялося, що повістки отримували не лише люди з військовим досвідом. Також є відомості, що людей без підготовки майже відразу відправляли на війну з Україною.

Очільник російського Міноборони Сергій Шойгу казав, що мобілізувати мали близько 300 тис. росіян. За відомостями росЗМІ, кількість мобілізованих в Росії може перевищити 1 млн осіб.

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