Повсюдна корупція і погана логістика залишаються одними з основних проблем російської армії, звертають увагу в розвідці.

Середній рівень спорядження перекинутих за останні два тижні мобілізованих росіян майже напевно нижчий, ніж і без того вбоге забезпечення раніше розгорнутих військ.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

Відзначається, що багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купувати бронежилети за власні кошти, особливо сучасний бронежилет 6Б45, який повинен бути виданий стройовим підрозділам в рамках програми індивідуальної екіпіровки "Ратник".

Відео дня

Цей жилет продається в російських інтернет-магазинах за ціною 40 тисяч рублів (приблизно 640 доларів США) у порівнянні з квітневими цінами, коли такий бронежилет коштував всього 12 тисяч рублів (приблизно 190 доларів США).

Повсюдна корупція і погана логістика залишаються одними з основних проблем російської армії, звертають увагу в розвідці.

Довідка УНІАН. У 2020 році російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник", чого достатньо для оснащення сил, дислокованих наразі в Україні.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на поразку своїх військ під Харковом і діри, що утворилась на північно-східній ділянці фронту, оголосив часткову мобілізацію в Росії.

У Міноборони РФ планували призвати до 300 тисяч російських військовослужбовців. Але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася.

Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану і т. д.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинять, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

Раніше ті ж аналітики відзначали, що в рамках осіннього призову до боїв проти ЗСУ окупанти можуть примусово залучити мешканців Херсонської та Запорізької областей.

Вас також можуть зацікавити новини: