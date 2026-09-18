Дрони вдарили по Конотопу: пошкоджено школи, лікарні та залізницю

Масована атака спричинила пошкодження соціальної та критичної інфраструктури міста, приватних будинків, газових мереж і залізниці.

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Конотоп Сумської області пошкоджено об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, приватні будинки, газорозподільну мережу та залізницю. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

За його словами, внаслідок ворожого нальоту пошкоджень зазнали заклади освіти та охорони здоров'я. Зокрема, постраждали приміщення дитячого садка та будівля школи №11.

Також пошкоджено приватні житлові будинки та медичні заклади.

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"Є багато пошкоджених приватних будинків. Маємо пошкодження в медичних закладах. Ще пошкоджено залізницю", - зазначив Семеніхін.

Крім того, через пошкодження газотранспортної мережі значна частина Конотопа залишилася без газопостачання. Внаслідок атаки також було перебито багато ліній електропередач.

Відомо про двох постраждалих. В однієї жінки діагностували гостру реакцію на стрес, а в іншої - множинні рани рук.

Атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують регулярно завдавати масованих ударів по Києву та інших українських містах. Існують побоювання, що вже до жовтня у столиці будуть порушені системи постачання продовольства, води, а також каналізації.

За даними The Economist, неназваний західний дипломат заявив журналістам, що Київ "може впасти" вже цього року. Український чиновник у розмові з журналістами додав, що він очікує "абсолютного пекла" до жовтня.

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