Завод ім. Свердлова є одним із найбільших російських виробників вибухівки.

Цієї ночі Нижегородську і Бєлгородську області РФ атакували безпілотники. Як пише російське Міноборони, над територією Нижегородської області було перехоплено три БПЛА.

Як пишуть російські тг-канали, вночі було чути вибухи в районі промзони Дзержинська Нижегородської області. Зазначається, що там розташований завод ім. Свердлова - містоутворююче підприємство російського ВПК.

Завод є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони. Через це в червні минулого року його включили до санкційного списку ЄС.

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Крім того, тг-канал Astra повідомляє, що внаслідок обстрілу Бєлгородської області пошкоджено ЗРПК "Панцир-С1", поранено двох військовослужбовців.

За даними джерел каналу, 4 безпілотники атакували територію в районі села Головчине в Грайворонському районі опівдні 29 лютого. Безпілотники вибухнули, внаслідок чого пошкоджень зазнав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Поранення дістали двоє російських військових.

"Бавовна" в Росії

На початку лютого в краснодарському краї РФ виникла пожежа на території нафтопереробного заводу "Ільський". Загорянню передувала серія вибухів. Перед цим очевидці чули звуки, схожі на проліт безпілотників.

За кілька днів до цього безпілотники атакували НПЗ "Лукойл" у Волгоградській області.

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