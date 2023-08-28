Зокрема, вдалося знищити ворожі засоби протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та артилерію.

Цієї доби українські війська завдали чергових успішних ударів по позиціях російських терористів. Зокрема, вдалося знищити ворожі пункти управління, зенітно-ракетні комплекси та артилерію.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація сил оборони впродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу росіян, а також один - по пункту управління та три - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Крім того, українські ракетні війська та артилерія протягом доби уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та один артилерійський засіб ворога на вогневій позиції.

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Водночас, за даними Генштабу, цієї доби Росія завдала вісім ракетних та 30 авіаційних ударів, а також здійснила 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільних. Також зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - ліквідація окупантів

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські захисники ліквідували ще 490 російських окупантів. Також було знищено понад три десятки танків, бойових броньованих машин та артилерійських систем.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 261310 своїх військових та понад 33 тисячі одиниць техніки та озброєння.

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