Українські воїни за тиждень ліквідували тисячі супротивників.

Протягом тижня Сили оборони України ліквідували понад три тисячі російських окупантів та знищили 618 одиниць ворожого озброєння та військової техніки, зокрема 50 танків.

Про втрати ворога за тиждень у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Він зазначив, що за тиждень з 21 по 27 серпня Силами оборони України було знищено близько 3 тис. 350 осіб особового складу противника та 618 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Йдеться про 50 танків, 119 бойових броньованих машин, 158 артилерійських систем, 11 реактивних систем залпового вогню, дев’ять установок протиповітряної оборони, 174 одиниці автотехніки та 18 одиниць спеціальної техніки. Крім того, збито було п’ять ворожих ракет та 74 безпілотники.

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Які бойові втрати ворога на сьогодні - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 27 серпня, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що впродовж минулої доби Сили оборони України знищили ще понад півтисячі російських загарбників, а також десятки одиниць їхньої техніки та озброєння.

Так, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 260 тис. 820 своїх військових.

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