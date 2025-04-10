Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Інформація про переміщення командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковника Вадима Сухаревського не відповідає дійсності.

Про це йдеться у роз'ясненні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Зокрема, у процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Сухаревського.

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"Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності", - наголошується у повідомленні.

У зв'язку з цим, сказано, що станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

10 квітня сайт "Мілітарний" повідомив з посиланням на джерела, що Сухаревського планують звільнити з нинішньої посади, але доручити командування новоствореним армійським корпусом. Стверджувалося, що обговорення питання звільнення Командувача СБС у керівництві ЗСУ триває вже кілька місяців.

Що відомо про Вадима Сухаревського

Як повідомляв УНІАН, 10 червня 2024 року полковника Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. До цього Вадим Сухаревський був одним із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він відповідав за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Сухаревський народився у місті Берегове Закарпатської області. Він увійшов в історію російсько-української війни як перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків під Словʼянськом у квітні 2014 року.

У 2022—2024 роках Вадим Сухаревський був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вона брала участь, зокрема, в контрнаступі на Херсонщині.

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