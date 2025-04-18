Саме у цьому районі найбільша кількість поранених внаслідок ворожої атаки.

Рано вранці 18 квітня Росія атакувала Харків трьома балістичними ракетами "Іскандер". Одна з них вибухнула у повітрі просто біля вікон житлової 16-поверхівки.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов у коментарі "Суспільному", "Іскандер" з касетною бойовою частиною вибухнув в повітрі над багатоповерхівкою в Основ'янському районі.

"Саме тут найбільше кількість поранених та загибла людина", - розповів Терехов.

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Атака на Харків 18 квітня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, рано вранці окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого, за останніми даними, одна людина загинула, ще 54 отримали поранення. Серед постраждалих дві дитини: 4 роки та 2,8 років.

Як додав мер міста Ігор Терехов, ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди.

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