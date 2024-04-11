Містян закликають подбати про власну безпеку.

Вдень у четвер, 11 квітня, російська загарбницька армія вдарила ракетами по Харкову. Про це повідомляє місцева влада.

О 14:24 міський голова Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі, що у Харкові чули "приліт". Вже за кілька хвилин він повідомив про нові вибухи та закликав людей бути обережними. Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомив про російські ракети у повітрі.

Інформація оновлюється...

Відео дня

Оновлено о 14:50: Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджають, що зберігається ракетна небезпека для Харківської та Донецької областей.

Обстріли Харкова: останні новини

Як відомо, російські окупанти ще більше посилили терор Харківської області. Останнім часом вони активно б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, після цих ударів у місті виникають серйозні проблеми з електропостачанням.

Під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста, тимчасово зупинило свою работу метро.

Нагадаємо, нещодавно на росТВ представник російської Державної думи заявив, що загарбники мають перетворити Харків на місто, в якому буде неможливо жити. Він хоче, щоб українці залишили місто.

Вас також можуть зацікавити новини: