Глава МЗС переконаний, що приїзд високих посадових осіб Західних союзників посприяє швидшому ухваленню рішення про надання Україні зенітних ракетних комплексів "Петріот".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після чергового масового ракетного обстрілу з боку РФ запросив високопосадовців країн-союзників провести ніч у Харкові.

Про це глава МЗС України повідомив у мережі X. Міністр зазначив, що цієї ночі Росія запустила понад 80 ракет і дронів по Україні, головним чином спрямувавши їх на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Шість з цих ракет були балістичними.

Кулеба підкреслив, що Україна єдина країна у світі, яка потерпає від ударів балістичних ракет. "Наразі немає іншого місця, де мають бути "Петріоти", - констатує Кулеба.

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"Я впевнений, що якщо ті, від кого залежить їх надання Україні, проведуть принаймні одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були би схвалені швидко. І був би готовий відправитися разом з ними", - наголосив Кулеба.

Нічна атака окупантів

Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, Росія запустила 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К та 12 зенітних керованих ракет С-300. Жодна з цих ракет не була збита українськими силами ППО.

Раніше Кулеба заявив, що міжнародні партнери України не надають достатньої кількості систем протиповітряної оборони для захисту від російських ракетних атак, хоча вони мають в наявності у своїх арсеналах понад 100 систем Patriot.

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