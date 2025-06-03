Ігнат стверджує, що інтенсивність ударів РФ по Україні залежатиме від того, чи отримуватиме Росія підтримку від інших країн

Полковник Юрій Ігнат, який очолює комунікації Повітряних сил ЗСУ, розповів, скільки Україні потрібно літаків для того, щоб у неї були ефективні Повітряні сили для стримування росіян.

"Власне літаки мають бути різних типів. F-16 - це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні, про які я щойно сказав. Були оцінки, скільки літаків різних типів. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни", - сказав він у інтерв'ю УП.

За його словами, на на початку 90-х в України була тисяча літаючих і нелітаючих одниниць авіації.

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"Радянський Союз, маючи навіть країни соціалістичного табору, як їх називали, все одно нарощував угруповання як ядерних сил на території України, так і носіїв тактичного ядерного заряду. Ті ж самі Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 були в нас в Україні, у Полтавській області.Було багато і літаків фронтової авіації, бомбардувальних у Дубно, Старокостянтинові. Це величезне авіаційне угруповання для того, щоб бути спрямованим в разі чого на Захід. У 90-х і на початку 2000-х щось зогнило, щось продавалося в Африку та інші країни. Тому ефективність сьогодні не кількістю береться, а модернізацією та інноваціями", - розповів Ігнат.

Він стверджує, що інтенсивність ударів РФ по Україні залежатиме від того, чи отримуватиме Росія підтримку від інших країн:

"Це теж важливо. Ми розуміємо, які країни. Чекаємо ефективних санкцій від наших партнерів. Скільки не намагалися заблокувати Росії західні технології, ми знаходимо західні елементи в їхній зброї. Росіяни виробляють зброю завдяки прибуткам з продажу нафти, газу та інших викопних ресурсів. На це і повинні бути спрямовані західні санкції".

Літаки для України

Літаки України F-16, Mirage 2000 і НАТО будуть координуватись у єдиній цифровій системі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО - Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).

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