Полковник Юрій Ігнат, який очолює комунікації Повітряних сил ЗСУ, розповів, скільки Україні потрібно літаків для того, щоб у неї були ефективні Повітряні сили для стримування росіян.
"Власне літаки мають бути різних типів. F-16 - це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. Є завдання в авіації специфічні, різні, про які я щойно сказав. Були оцінки, скільки літаків різних типів. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни", - сказав він у інтерв'ю УП.
За його словами, на на початку 90-х в України була тисяча літаючих і нелітаючих одниниць авіації.
"Радянський Союз, маючи навіть країни соціалістичного табору, як їх називали, все одно нарощував угруповання як ядерних сил на території України, так і носіїв тактичного ядерного заряду. Ті ж самі Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 були в нас в Україні, у Полтавській області.Було багато і літаків фронтової авіації, бомбардувальних у Дубно, Старокостянтинові. Це величезне авіаційне угруповання для того, щоб бути спрямованим в разі чого на Захід. У 90-х і на початку 2000-х щось зогнило, щось продавалося в Африку та інші країни. Тому ефективність сьогодні не кількістю береться, а модернізацією та інноваціями", - розповів Ігнат.
Він стверджує, що інтенсивність ударів РФ по Україні залежатиме від того, чи отримуватиме Росія підтримку від інших країн:
"Це теж важливо. Ми розуміємо, які країни. Чекаємо ефективних санкцій від наших партнерів. Скільки не намагалися заблокувати Росії західні технології, ми знаходимо західні елементи в їхній зброї. Росіяни виробляють зброю завдяки прибуткам з продажу нафти, газу та інших викопних ресурсів. На це і повинні бути спрямовані західні санкції".
Літаки для України
Літаки України F-16, Mirage 2000 і НАТО будуть координуватись у єдиній цифровій системі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО - Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).