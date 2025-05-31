Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО.

Літаки України F-16, Mirage 2000 і НАТО будуть координуватись у єдиній цифровій системі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО – Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).

"Програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Link-16 – "військового Wi-Fi" НАТО, який забезпечує управління літаками (F-16, Mirage 2000), засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (Patriot), які надані в якості міжнародної військової допомоги", - зазначила вона.

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Посадовиця додала, що CSI використовує більшість країн НАТО, тому "її впровадження забезпечить повну взаємосумісність з партнерами".

Вона підкреслила, що угода стала можлива завдяки Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Міноборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Повітряним Силам ЗСУ.

F-16 в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 26 травня останні F-16 для України залишили Нідерланди. Міністр оборони Рубен Брекельманс особисто контролював вильоти. Він нагадав, що в мирний час перехід на F-16 забрав би в України роки, однак її пілоти та техніки змогли зробити це в рекордні терміни. Також Брекельманс подякував людям, які працювали над цим у Нідерландах.

Експерт з іноземних військових справ у Фонді ім. Казимира Пуласького у Варшаві Рубен Джонсон вважає, що американські винищувачі F-16 працюють на межі можливостей на війні в Україні. З огляду на те, що три F-16 вже було втрачено, виникають питання щодо їхньої бойової виживаності.

Як стало відомо, російським окупантам заплатили $200 тисяч за збиття українського F-16. Російська компанія Fores, яка спеціалізується на постачанні для нафтової промисловості, виплатила 15 мільйонів рублів дванадцятьом російським окупантам, які нібито причетні до збиття першого американського винищувача F-16 в Україні.

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