Росіяни хочуть побудувати два універсальні десантні кораблі проєкту 23900.

У Мережу виклали фотографії станом на середину березня корпусу головного універсального десантного корабля (УДК) "Іван Рогов"‎ проєкту 23900. На них звернув увагу канал російського Центру аналізу стратегій та технологій.

Корабель будують для Військово-морського флоту РФ в Керчі на суднобудівному заводі "Залів". Судячи із супутникових знімків, найбільша довжина корпусу корабля проекту 23900 складає 219-220 м, а ширина – 38-40 м.

Загалом росіяни хочуть побудувати два універсальні десантні кораблі проєкту 23900 – "Іван Рогов"‎ і "Митрофан Москаленко". Обидва заклали 20 липня 2020 року.

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За даними з відкритих джерел, передати УДК замовнику хочуть у 2028-му ("Іван Рогов")‎ та 2029-му ("Митрофан Москаленко") роках. Не виключено, що ці терміни змістяться ближче до 2030-х – зокрема, через російсько-українську війну та пов’язані із нею виклики.

Десантні кораблі проєкту 23900 – довідка

Десантні кораблі проєкту 23900 призначені для заміни французьких УДК "Містраль", які були замовлені Росією, але в 2014-му французі відмовилися поставити їх через військові дії росіян проти України.

Головні завдання корабля проекту 23900 – висадка морського десанту за допомогою десантних катерів і гелікоптерів, а також управління силами десанту.

Передбачається, що новий УДК зможе транспортувати до 1000 морських піхотинців. До складу авіаційної групи корабля проєкту 23900 увійдуть до 20 палубних гелікоптерів та певна кількість БпЛА.

Російський флот – останні новини

В січні УНІАН повідомив, що на російському атомному ракетному крейсері "Адмірал Нахімов" запустили ядерний реактор.

Зазначимо, що цей корабель багато років перебуває на ремонті і модернізації. У результаті робіт він отримав універсальні пускові установки, які дозволять запускати різні ракети, зокрема, новий "Циркон", який самі росіяни називають "гіперзвуковим".

До речі, нещодавно Кремль назвав субмарину, яка стане першим штатним носієм цієї зброї.

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