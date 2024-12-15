Кадиров підтвердив атаку по базі ОМОНу в Грозному і заявив про 'удар відплати'

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку безпілотників на Грозний. Він переконує, що більшість БПЛА нібито збила ППО. Втім, один все ж досягнув цілі.
"Три безпілотники сьогодні вранці атакували Грозний. Два з них збиті силами ППО. Третій упав на території ОМОНу "АХМАТ-Грозний" Управління Росгвардії у Чеченській Республіці. Жертв та постраждалих немає. На будь-яку спробу атакувати наші цілі ми відповідатимемо більш точними та жорсткішими ударами відплати", - заявив Кадиров.
Ба більше, очільник Чечні заявив, що нібито вже помсився за атаку БПЛА, яку в ЦПД назвали особистим "приниженням Кадирова". "Піхотинець Путіна" переконує, що нібито "передав оперативні дані", зібрані кадирівцями "про розташування великої кількості укроф*шистів".
За його версією, сьогодні о 12 годині дня ВКС РФ завдали двох ударів "Іскандером" по одному з об'єктів у Харкові, де нібито розташовувалися бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.
"Нагадую представникам укр*рейху: наступного разу, коли вам прийде думка вдарити безпілотниками по Чеченській Республіці, майте на увазі, що ми завдаватимемо виборчих ударів по місцях скупчення особового складу ЗСУ. І наслідки таких ударів будуть набагато страшнішими. А даних у нас достатньо", - пригрозив Кадиров.
Удар по Грозному
Як повідомляв УНІАН, вранці неділі, 15 грудня, безпілотники атакували Грозний (Чеченська республіка, РФ). За даними російських пабліків, однією з цілей атаки стала база ОМОНу.
"Грозний. Удари приниження Кадирова (глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова - УНІАН)", - написав очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, публікуючи відео влучання дрона в будівлю.
Натомість російський проект "ВЧК-ОГПУ" опублікував відео з бази ОМОНу в Грозному після атаки безпілотника. На кадрах видно пошкодження будівлі та кількох ОМОНівців, які оглядають наслідки атаки.