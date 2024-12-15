Кадиров підтвердив атаку по базі ОМОНу в Грозному і заявив про 'удар відплати'

Кадиров змовчав про реальні наслідки удару по базі ОМОНу, але переконує, що нібито вже помстився.

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку безпілотників на Грозний. Він переконує, що більшість БПЛА нібито збила ППО. Втім, один все ж досягнув цілі.

"Три безпілотники сьогодні вранці атакували Грозний. Два з них збиті силами ППО. Третій упав на території ОМОНу "АХМАТ-Грозний" Управління Росгвардії у Чеченській Республіці. Жертв та постраждалих немає. На будь-яку спробу атакувати наші цілі ми відповідатимемо більш точними та жорсткішими ударами відплати", - заявив Кадиров.

Ба більше, очільник Чечні заявив, що нібито вже помсився за атаку БПЛА, яку в ЦПД назвали особистим "приниженням Кадирова". "Піхотинець Путіна" переконує, що нібито "передав оперативні дані", зібрані кадирівцями "про розташування великої кількості укроф*шистів".

Відео дня

За його версією, сьогодні о 12 годині дня ВКС РФ завдали двох ударів "Іскандером" по одному з об'єктів у Харкові, де нібито розташовувалися бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Нагадую представникам укр*рейху: наступного разу, коли вам прийде думка вдарити безпілотниками по Чеченській Республіці, майте на увазі, що ми завдаватимемо виборчих ударів по місцях скупчення особового складу ЗСУ. І наслідки таких ударів будуть набагато страшнішими. А даних у нас достатньо", - пригрозив Кадиров.

Удар по Грозному

Як повідомляв УНІАН, вранці неділі, 15 грудня, безпілотники атакували Грозний (Чеченська республіка, РФ). За даними російських пабліків, однією з цілей атаки стала база ОМОНу.

"Грозний. Удари приниження Кадирова (глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова - УНІАН)", - написав очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, публікуючи відео влучання дрона в будівлю.

Натомість російський проект "ВЧК-ОГПУ" опублікував відео з бази ОМОНу в Грозному після атаки безпілотника. На кадрах видно пошкодження будівлі та кількох ОМОНівців, які оглядають наслідки атаки.

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