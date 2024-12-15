В українському ЦПД зазначили, що удари по Чечні - це приниження Кадирова.

Вранці неділі, 15 грудня, безпілотники атакували Грозний (Чеченська республіка, РФ). За даними російських пабліків, однією з цілей атаки стала база ОМОНу.

"Грозний. Удари приниження Кадирова (глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова - УНІАН)", - написав очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, публікуючи відео влучання дрона в будівлю.

Натомість російський проєкт "ВЧК-ОГПУ" опублікував відео з бази ОМОНу в Грозному після атаки безпілотника. На кадрах видно пошкодження будівлі та кількох ОМОНівців, які оглядають наслідки атаки.

Офіційно атаку безпілотників та Грозний не коментував ні Кадиров, ні будь-хто з його чиновників.

Атака на Грозний 15 грудня

Як повідомляв УНІАН, вдруге за тиждень дрони долетіли до Чечні. Вранці 15 грудня місцеві пабліки повідомили про атаку БПЛА на Грозний.

Ціллю безпілотників були база ОМОНу та 2-й полк. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як начинений вибухівкою безпілотник летить над Грозним та влучає в ціль.

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