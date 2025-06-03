Атака здійснюється з боку моря.

Незаконно збудований росіянами міст між окупованим Кримом і Таманським півостровом РФ знову атакований - вдруге за сьогодні. Про це повідомляють російські пабліки в Телеграм.

"Атака на Кримський Міст триває. Пробивають прохід у загородженнях. Міст закритий", - пише канал "ЧП / Крим".

Російський військовий блогер Володимир Романов стверджує, що Кримський міст атакують безекіпажні катери, тобто морські дрони. За його даними, окупанти нібито змогли знищити один безпілотник, але атака триває.

Відео дня

Z-канал 13 TACTICAL, близький до російських військових, повідомляє про "вибухи в районі захисту" мосту.

Проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер" пише, що близько 15.00 у Керчі пролунав потужний вибух.

"У повітря підняли вертоліт, який проводить обліт берегової лінії вздовж протоки. У керченських пабліках паніка", - повідомляє канал.

Крім того, за даними "Вєтра", на аеродромі Бельбек (окупований Севастополь) працює російська ППО. Також два вибухи чули жителі окупованої Феодосії - поки що без подробиць.

Повідомляється також, що над Румунією працює турецький літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО), який може наводити ракети на ціль.

Також у Мережі з'явилося відео, зняте очевидцями. На ньому видно, що Кримський міст затягнутий димом. Це може бути спеціально поставленою димовою завісою, щоб ускладнити наведення ракет і БПЛА на міст, або наслідками вибухів у районі мосту.

Обережно, лайка!

Третій удар по Кримському мосту

Як писав УНІАН, раніше сьогодні СБУ відзвітувала про успішну атаку на Кримський міст - уже третю з початку повномасштабної війни.

Стверджується, що українські агенти замінували опори мосту, заклавши 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Сьогодні вранці о 4:44 було ініційовано вибух, який пошкодив опору. Обійшлося без жертв серед цивільного населення, кажуть у СБУ.

За даними відомства, вибух завдав значних пошкоджень підводним підпорам мостових опор на рівні дна. У СБУ вважають, що тепер міст перебуває в аварійному стані.

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