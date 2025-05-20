За словами Плетенчука, окупанти розбудовують інфраструктуру суходолом, щоб підстрахуватися у разі закриття шляхопроводу.

Незаконно побудований росіянами Кримський міст досі не знищений через дуже щільний його захист. Як пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, ймовірно це єдина причина, чому шляхопровід "не впав".

За словами речника, ворог періодично перекриває рух по Кримському мосту, зокрема через будь-які натяки на повітряну тривогу. Й через те, що зараз на півострів прямують на відпочинок багато росіян, це створює багатокілометрові затори - у черзі накопичуються сотні автівок, але окупанти продовжують активно експлуатувати цей шляхопровід.

"Звісно, експлуатують не в тому режимі, який закладався під час його будівництва, через те, що він отримав відповідні пошкодження. Але не слід забувати, що вони паралельно розбудовують інфраструктуру суходолом для того, щоб якось компенсувати у разі потреби закриття цього об’єкту. Тому можна сказати, що вкладаються вони в оборону й охорону цього об’єкту доволі серйозно. Та, ймовірно, це єдина причина, чому він там ще знаходиться", - заявив Плетенчук в етері телемарафону.

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Він розповів, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості ППО тимчасово окупованого півострова для того, щоб прикривати об’єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими. Плетенчук сказав:

"Це, звісно, так званий Кримський міст, в першу чергу. Це військова інфраструктура, яка знаходиться у Криму, що представлена у великій кількості об’єктів. Тому вони (росіяни - УНІАН) вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППО в Криму".

Він додав, що щільність своєї ППО у Криму ворог підтримує доволі високу рівні. Плетенчук також звернув увагу, що на території РФ більше пропущених ударів з боку ЗСУ, ніж на півострові.

Чому його не знищують Кримський міст

Як писав УНІАН, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан 1 рангу в запасі Андрій Риженко припустив, що незаконно побудований Росією Кримський міст ЗС України не знищують, тому що це може нашкодити переговорам про перемир’я. За його словами, міст давно став для окупантів важливою логістичною артерією та водночас має велике ідеологічне-стратегічне значення. Росіяни його дуже сильно зміцнили системами ППО тощо.

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